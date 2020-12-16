В Украине падает общая заболеваемость коронавирусом, но не смертность

В Украине продолжают ежедневно фиксировать тысячи новых случаев COVID-19. По состоянию на утро 16 декабря в стране уже 919 704 случаев коронавирусного заболевания.

Об этом гласят данные министра здравоохранения Максима Степанова.

"10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников", - сообщил глава Миндрава.

За последние десять дней максимальное суточное число новых случаев COVID-19 было зафиксировано в пятницу, 11 декабря.

Детально изучив статистику заболеваемости коронавируса в Украине, можно сделать вывод, что в стране падает число новых случаев, если сравнивать с показателями прошлых недель. Если бы на выходных делали больше тестов на коронавирус, график заболеваемости имел вид убывающей функции.

При этом, стоит отметить, что уровень смертности в стране стабильный.

Общее число смертей в Украине составляет 15 744 человек. За прошедшие сутки зафиксировали 264 новых жертв COVID-19.

Напомним, что в Минздраве определились, кого из групп риска будут вакцинировать бесплатно. Повезет около 21 миллионов украинцам.