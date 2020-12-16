Две области Украины поставили рекорды новых случаев и смертей от COVID-19

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Не смотря на то, что в общем по стране видна тенденция на снижение числа больных, некоторые регионы продолжают ставить антирекорды COVID-19.

Об этом гласят данные системы мониторинга распространения коронавируса, который осуществляет СНБО.

Антирекордсменом по числу новых случаев стала Волынская область. Утром 16 декабря в регионе прирост COVID-19 составил 396 человек. Прежде, за последние дни, самым высоким числом в области было 362 случая.

Собственный рекорд смертности побила Запорожская область. Там зафиксировали 29 смертей от коронавируса. До этого больше всего жертв было 9 декабря - 16.

Отметим, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

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