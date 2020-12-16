Скачать
Среда, 16.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Российская угроза и слабые кадры: главные риски для Украины в 2021 году
Российская угроза и слабые кадры: главные риски для Украины в 2021 году
Итоги дня 15 декабря: принятие госбюджета, "налоговый Майдан" и вновь "уставший" Шулявский мост
Итоги дня 15 декабря: принятие госбюджета, "налоговый Майдан" и вновь "уставший" Шулявский мост
В России нашли позитив в отравлении Навального
В России нашли позитив в отравлении Навального
Промах Жиру по пустым воротам - в обзоре матча Вулверхэмптон - Челси (видео)
Промах Жиру по пустым воротам - в обзоре матча Вулверхэмптон - Челси (видео)

Две области Украины поставили рекорды новых случаев и смертей от COVID-19

Две области Украины поставили рекорды новых случаев и смертей от COVID-19
Обновлено 10:37 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Не смотря на то, что в общем по стране видна тенденция на снижение числа больных, некоторые регионы продолжают ставить антирекорды COVID-19.

Об этом гласят данные системы мониторинга распространения коронавируса, который осуществляет СНБО.

Антирекордсменом по числу новых случаев стала Волынская область. Утром 16 декабря в регионе прирост COVID-19 составил 396 человек. Прежде, за последние дни, самым высоким числом в области было 362 случая. 

Собственный рекорд смертности побила Запорожская область. Там зафиксировали 29 смертей от коронавируса. До этого больше всего жертв было 9 декабря - 16.

Отметим, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

Читайте также в материале "Телеграфа": 19 декабря в Украине ужесточают карантин - что будет под запретом, а что нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Татьяну Черновол обвинили в умышленном убийстве по делу Майдана: все детали
02 Пострадала девушка: выяснилось, почему в центре Киева свернули протесты
03 Новейшее российское оружие впервые замечено наблюдателями ОБСЕ на Донбассе
04 "И с этими людьми мы в Минске пытаемся договариваться": журналист показал смешное видео по мотивам отравления Навального
05 Стали известны имена еще двух возможных новых украинских министров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Падение столбов на Шулявском путепроводе столицы показали с нового ракурса (видео)
Падение столбов на Шулявском путепроводе столицы показали с нового ракурса (видео)
Байден может вернуть Йованович послом США в Украине, - журналист
Байден может вернуть Йованович послом США в Украине, - журналист
Гривна продолжает заметно укрепляться: курс валют на 16 декабря
Гривна продолжает заметно укрепляться: курс валют на 16 декабря
Какой праздник 16 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 16 декабря: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь