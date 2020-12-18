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"Стою с пробкой в ж**пе": киевлянка насмешила сеть историей про аварию на Шулявском мосту в Киеве

"Стою с пробкой в ж**пе": киевлянка насмешила сеть историей про аварию на Шулявском мосту в Киеве
04:31 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

15 декабря в Киеве произошло ЧП: на шулявском мосту упали три новых столба освещения. В свою очередь киевлянка рассказала свою историю, чем насмешила сеть.

Об этом рассказала психотерапевт Василиса Левченко, которая живет в Киеве.

По ее словам, когда на Шулявке упали фонари, в городе встало все.

"И вот, я еду в машине, из офиса домой минут сорок при нормальных пятнадцати.

Звонит знакомый, спрашивает, что я", - вспоминает Василиса.

Она отмечает, что знакомый - симпатичный, но мы уже это проходили.

"Я уставшая. Собираюсь сказать что стою в какой-то жопе, в пробке, вместо этого, перестраиваясь в другую полосу, чтобы свинтить в другой маршрут, и почему-то говорю:
- Сижу с пробкой в жопе.
Он переспросил, а я даже не поняла, что сказала нечто другое. И на полном серьезе продолжаю:
- Движение какое-то тут слабое...", - рассказала девушка.

"Он так неловко-неловко выкрутился, и сменил тему на то, куда отправить мне подарок на Новый Год... А потом я поняла, ЧТО сказала, но было уже поздно...", - говорит Василиса.

 
 
 
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В свою очередь, такая история не осталась без внимания сети.

Многих пользователей насмешил такой поворот событий.

"Сильно", "Очаровательно", "Максимально" - так прокомментировали пользователи эту историю.

Стоит напомнить, что ранее в Киеве на Оболони из-за ДТП образовалась пробка утром, 16 декабря. В итоге все закончилось драками и газовыми баллончиками.

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Киев, Шулявский мост.

Автор:

Телеграф
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