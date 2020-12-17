«Давай по новой, Миша»: самые яркие высказывания Кернеса собрали в одном видео

В связи с недавней смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса в сети собрали подборку из его лучших высказываний в одном видео.

Об этом сообщили в соцсети Инстаграм place_kh.

Там же поделились видео подборкой из самых смешных цитат Кернеса.

"Спасибо за то, что вы сделали для Харькова! Скорбим....", - так высказались о смерти мэра Харькова place_kh.

В свою очередь пользователи сети не остались равнодушны к этому видео.

Многие комментировали данную подборку.

Стоит напомнить, что мэо Харькова Кернес не появлялся на людях еще с 23 августа.

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