«Давай по новой, Миша»: самые яркие высказывания Кернеса собрали в одном видео

В связи с недавней смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса в сети собрали подборку из его лучших высказываний в одном видео.
Об этом сообщили в соцсети Инстаграм place_kh.
Там же поделились видео подборкой из самых смешных цитат Кернеса.
"Спасибо за то, что вы сделали для Харькова! Скорбим....", - так высказались о смерти мэра Харькова place_kh.
この投稿をInstagramで見る
В свою очередь пользователи сети не остались равнодушны к этому видео.
Многие комментировали данную подборку.
Стоит напомнить, что мэо Харькова Кернес не появлялся на людях еще с 23 августа.
Читайте также в материале "Телеграфа": Геннадий Кернес умер, кто теперь станет мэром Харькова? - детали.