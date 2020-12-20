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Воскресенье, 20.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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Итоги дня 20 декабря: интервью Зеленского NYT и новый штамм коронавируса

Итоги дня 20 декабря: интервью Зеленского NYT и новый штамм коронавируса
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине. 

В Украине снова заметили негативные тенденции заболеваемости COVID-19

Зеленский стал героем дня в росСМИ

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о вакцинах от коронавируса в интервью The NYT, в связи с чем попал в объективы российской пропаганды.

Позже, между текстом интервью украинского президента Владимира Зеленского The New York Times и его переводом администрации главы государства нашли забавные различия.

В Европе обнаружили еще более заразную форму коронавируса

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, который может быть на 70% больше заразным.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый штамм коронавируса был обнаружен не только в Великобритании, но и в ряде других стран.

Милан забил самый быстрый гол в истории Серии А

Португальский нападающий Милана Рафаэл Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А.

Усик ворвался в рейтинг супертяжей по версии The Ring

Украинский боксер-супертяж Александр Усик (18-0, 10 КО) впервые попал в рейтинг боксеров хевивейта по версии журнала The Ring

Сауль Альварес деклассировал Каллума Смита

В Сан-Антонио (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский поединок во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Каллумом Смитом.

Супруга принца Чарльза снялась в фотосессии для британского журнала

Супруга принца Чарльза, герцогиня Камилла написала статью для эксклюзивного выпуска Stella Magazine известного британского издания The Telegraph, а также появилась на его обложке.

Звезда «Папиных дочек» вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова вышла замуж. 20 декабря 2020 года стало известно, что Лиза и Илья поженились

Кейт Миддлтон и принцу Уильяму пришлось поменять планы на Рождество

Герцог и герцогиня Кембриджские будут отмечать праздник отдельно от родителей и сестры Кейт Миддлтон.

Дарья Трегубова прокомментировала съемки в клипе российской группы "Ленинград"

Украинская актриса и телеведущая Дарья Трегубова, которая снялась в откровенном клипе группы "Ленинград", прокомментировала свое участие.

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Все по теме:

Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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