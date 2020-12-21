Какой праздник 21 декабря: народные приметы и запреты

21 декабря православная церковь чтит память преподобного Патапия Фивского и мученицы Анфисы Римской.
Патапий Фивский родился в благочестивой христианской семье, а достигнув совершеннолетия, удалился жить в Египетскую пустыню. Патапий обладал даром исцеления, поэтому помогал всем страждущим.
Анфиса Римская пострадала за христианскую веру в V веке. Мученицу сожгли на костре после того, как она отказала принять арианское крещение.
В этот день было принято отговаривать от порчи и сглаза девичью красу. Чтобы самостоятельно защититься от негатива на запястье вязали шелковую нить.
В этот день на Руси следили за погодой. Считалось, что так же будет и последующие 10 дней.
Запреты 21 декабря:
Запрещено обижать животных.
Нельзя грубить пожилым людям.
Предки советовали не надевать темные и тесные вещи.
Не стоит жадничать и отказывать в помощи.
21 декабря не стоит устраивать шумные гулянки, пить алкоголь и переедать.
Народные приметы:
Если в этот день вьюга, то лето будет ненастным.
Снегопад сулит дождливое лето.
Если с утра синички чирикают, ночью жди мороза.
Если птицы под крышу прячутся, будет метель.
Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.
Также, 21 декабря состоится день зимнего солнцестояния: что нельзя делать 21 декабря и что обязательно нужно сделать в этот день читайте в материалах "Телеграфа".