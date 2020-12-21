Какой праздник 21 декабря: народные приметы и запреты

21 декабря православная церковь чтит память преподобного Патапия Фивского и мученицы Анфисы Римской.

Патапий Фивский родился в благочестивой христианской семье, а достигнув совершеннолетия, удалился жить в Египетскую пустыню. Патапий обладал даром исцеления, поэтому помогал всем страждущим.

Анфиса Римская пострадала за христианскую веру в V веке. Мученицу сожгли на костре после того, как она отказала принять арианское крещение.

В этот день было принято отговаривать от порчи и сглаза девичью красу. Чтобы самостоятельно защититься от негатива на запястье вязали шелковую нить.

В этот день на Руси следили за погодой. Считалось, что так же будет и последующие 10 дней.

Запреты 21 декабря:

Запрещено обижать животных.

Нельзя грубить пожилым людям.

Предки советовали не надевать темные и тесные вещи.

Не стоит жадничать и отказывать в помощи.

21 декабря не стоит устраивать шумные гулянки, пить алкоголь и переедать.

Народные приметы:

Если в этот день вьюга, то лето будет ненастным.

Снегопад сулит дождливое лето.

Если с утра синички чирикают, ночью жди мороза.

Если птицы под крышу прячутся, будет метель.

Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.

Также, 21 декабря состоится день зимнего солнцестояния: что нельзя делать 21 декабря и что обязательно нужно сделать в этот день читайте в материалах "Телеграфа".