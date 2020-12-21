Трагедия с подростками на рельсах под Черкассами: появились подробности

Состояние одного из подростков, которых в воскресенье, 20 декабря, нашли на рельсах с ожогами в Смиле, врачи оценивают как тяжелое.

Об этом сообщает местное издание Прочерк.

У 14-летнего парня определили 70% ожогов тела. С ожогами лица, шеи, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей парней каретой скорой помощи доставили в травматологическое отделении местной больницы.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства ЧП. В тоже время, как уточнили в пресс-службе "Укрзализныци", напряжение контактной сети - 27,5 кв. При приближении к проводу контактной сети ближе, чем на 2 метра может возникнуть электрическая дуга между телом человека и проводом стать причиной серьезной электротравмы. Не исключено, что именно это и произошло.

Как сообщал "Телеграф", ранее у девочки из Запорожья в руках заискрил и задымился мобильный телефон.