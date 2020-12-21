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И в суровых условиях жизнь продолжается: в Антарктиде на глазах украинцев родились пингвинята

И в суровых условиях жизнь продолжается: в Антарктиде на глазах украинцев родились пингвинята
23:15 Пн, 21 Декабрь 2020 Телеграф Фото: facebook

В разгар полярного лета в Антарктиде родились первые пингвинята, недалеко от станции "Академик Вернадский".

Согласно данным Национального Научного Антарктического Центра сразу у двух пар пингвинов дженту случилось пополнение в семействе: у одной, отложившей яйца первыми, уже вылупилась двойня, у второй новорожденный вот-вот ожидает братика или сестричку. Первый месяц жизни они будут носить серый пушок, который сменят примерно через месяц на привычный нам черно-белый окрас. А пока же все это время новорожденные не будут покидать гнезда, находясь под пристальным контролем родителей.

Как мы можем убедиться, у пингвинов абсолютно равные гендерные обязанности, и пока один из родителей кормит потомство, оберегает и обогревает гнездо пока один сидит, другой неустанно трудится на благо расширившегося семейства, добывая пищу в океане. Затем происходит ротация и функции партнеров меняются между собой – полный паритет и гармония, так нужная для развития нового поколения. Вот такие новогодние чудеса случаются в середине лета на Южном полюсе.

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По данным Министерства Образования и Науки, пингвины дженту вернулись на станцию “Академик Вернадский”.

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" писал, что украинским полярникам подняли зарплату и кого набирают на станцию "Академик Вернадский".

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Все по теме:

Антарктида, Академик Вернадский, Пингвин.

Автор:

Телеграф
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