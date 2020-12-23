Более 10 тысяч новых случаев за сутки: свежие данные по коронавирусу в Украине

В Украине продолжают ежедневно фиксировать тысячи новых случаев COVID-19. Утром среды в стране зафиксировали еще свыше 10 тысяч новых заболевших коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника.", - говорится в сообщении.

Кроме того, 20 декабря:

госпитализированы - 2 979 человек;

летальных случаев - 275;

выздоровели - 15 372 человека.

Отмечается, что общее число случаев COVID-19 в стране составляет 989 642.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.