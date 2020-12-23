Украинцев будут наказывать за нарушение самоизоляции и обсервации: какой штраф придется заплатить

В среду, 23 декабря, в Кабинете министров Украины одобрили проект закона, который вводит наказание за нарушение самоизоляции и обсервации из-за коронавируса. Сумма штрафа предусматривается от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов.

Об этом сообщили во время заседания правительства.

Таким образом штраф будет от 3 400 гривен до 8 500 гривен.

Сам законопроект еще нужно передать в Совет и там уже примут окончательное решение.

Самоизоляция - это воздержание от контакта с другими, чтобы уменьшить риск инфицирования. Она предусматривает любые ситуации, когда вы тесно контактируете с другими людьми (например, близкий контакт лицом к лицу на расстоянии менее 2 м).

Стоит напомнить, что за последние сутки в Украине зафиксировали более 10 000 новых случаев коронавируса.

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