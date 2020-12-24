Хорошие новости о коронавирусе: всего несколько областей Украины показывают негативную динамику

В Украине продолжает сохраняться позитивная тенденция по преодолению COVID-19. Ухудшилась ситуация с коронавирусом только в трех областях страны.

Об этом гласят данные системы мониторинга распространения коронавируса от СНБО.

Рекордсмены по числу случаев за последние 10 дней:

Донецкая область - 636 (ранее 18 декабря было 553)

Луганская область 262 (17 декабря - 193)

Кировоградская область - 141 (17 декабря - 140)

При этом в других областях Украины можно заметить значительное улучшение ситуации с COVID-19.

По числу выздоровевших за последние 10 дней рекорды поставили:

Одесская область - 3 294 (23 декабря - 1 766)

Киевская область - 1 482 (23 декабря - 1 426)

Ивано-Франковская область - 1 099 (22 декабря - 925)

Херсонская область - 160 (20 декабря - 158)

Кировоградская область - 146 (17 декабря - 99)

В последнее время самую лучшую динамику по числу выздоровевших показывают вышеупомянутые Одесская, Киевская и Ивано-Франковская области, в которых выздоравливает больше людей, чем заболевают:

Также неплохая динамика у Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Хмельницкой. Черкасской, Полтавской, Тернопольской, Закарпатской и Кировоградской областей.

В Черновицкой и Житомирской областях хотя число выздоровевших пока и превышает количество новых случаев, заболеваемость постепенно растет.

Напомним, утром 24 декабря в Украине общее число случаев коронавирус COVID-19 превысило отметку в миллион случаев.