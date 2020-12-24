Каламбур Гордона и Ходорковского переиграли шутками про "Дом-2", Наполеона и Маккартни

В Украине продолжают обсуждать новый мем, возникший из-за шутки журналиста Дмитрий Гордона во время интервью с бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, придумывая новые шаржи на эту тему.

Их публикуют в сети.

На этот раз пользователи вспомнили и про детектив "Десять негретят" и про музыканта Пола Маккарти, и про российский проект "Дом-2", который закрывается, и снова же про бывшего президента США Барака Обамы и дажепро Наполеона Бонапарта.

Напомним, во время разговора Ходорковский рассказал о пребывании в российской тюрьме, куда он попал в 2003 году после предъявления обвинения по семи статьям Уголовного кодекса РФ. Гордон спросил бизнесмена, в каких условиях он находился в тюрьме. "Барак", – ответил Ходорковский, при этом Гордон уточнил: "Обама?". Именно эта неожиданная шутка Гордона стала вирусной, подняв "на уши" весь украиноязычный сегмент Интернета.

Как сообщал "Телеграф", ранее Гордон объяснил, почему в Украине не любят россиян.