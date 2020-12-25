Число больных коронавирусом в Украине впервые за месяц опустилось ниже устоявшейся психологической отметки

В Украине продолжает распространяться коварный коронавирус. Так, на утро 25 декабря в стране зафиксировали 11 035 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Таким образом за прошедшие сутки в Украине:

госпитализированы - 2 739 человек;

умерло - 186;

выздоровели - 15 337 человек;

проведено тестирований за сутки - 58 874 (в том числе методом ПЦР - 37 873, методом ИФА - 21 001).

Стоит отметить, что на сегодня в Украине болеет около 348 тысяч человек, в то время, как в последний месяц это число не опускалось ниже 360-380 тысяч пациентов.

С начала пандемии в Украине:

заболело - 1 012 167 человек;

выздоровели - 646 772 человека;

летальных исходов - 17 581;

проведено ПЦР-тестов - 5 428 825.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Стоит напомнить, что 24 декабря в Министерстве здравоохранения составили список, какие категории населения и когда будут вакцинировать от коронавируса.