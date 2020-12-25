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Пятница, 25.12.2020
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Число больных коронавирусом в Украине впервые за месяц опустилось ниже устоявшейся психологической отметки

Число больных коронавирусом в Украине впервые за месяц опустилось ниже устоявшейся психологической отметки
08:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Украине продолжает распространяться коварный коронавирус. Так, на утро 25 декабря в стране зафиксировали 11 035 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Таким образом за прошедшие сутки в Украине: 

  • госпитализированы - 2 739 человек;
  • умерло - 186;
  • выздоровели - 15 337 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 58 874 (в том числе методом ПЦР - 37 873, методом ИФА - 21 001).

Стоит отметить, что на сегодня в Украине болеет около 348 тысяч человек, в то время, как в последний месяц это число не опускалось ниже 360-380 тысяч пациентов.

С начала пандемии в Украине:

  • заболело - 1 012 167 человек;
  • выздоровели - 646 772 человека;
  • летальных исходов - 17 581;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 428 825.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Стоит напомнить, что 24 декабря в Министерстве здравоохранения составили список, какие категории населения и когда будут вакцинировать от коронавируса.

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Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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