У Авакова предложили обвиняемому в убийстве Шеремета "сидеть и не ныть": украинцы в шоке

Следственный комитет РФ предъявил обвинения Виталию Маркиву, которому недавно президент Владимир Зеленский вручил орден "За мужество", за якобы "убийство российского гражданина Андрея Миронова "переводчика итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"По тому же факту по которому и он, и Украина как государство Апелляционным судом присяжных были оправданы в Милане", - отметил он.

В комментариях у Шевченко спросили, как продвигается "информационно-психологическая операция с уголовно-судебного преследования" нашего сержанта ВСУ Андрея Антоненко.

"Ничего не жмет?" – поинтересовались у представителя МВД, напомнив, про убийство журналиста Павла Шеремета, в уголовном разбирательстве по которому в качестве главного обвиняемого фигурирует Антоненко.

"В суде дело рассматривается, как суд решит так и будет. Маркив 1222 дня сидел и не скулил, и только в апелляции была доказана его невиновность", - отпарировал Шевченко, чем не на шутку разозлил пользователей.

В сети тут же стали комментировать реакцию Шевченко.

Как сообщал "Телеграф", 21 октября состоялось очередное заседание Шевченковского райсуда Киева, на котором было принято решение на два месяца продлить меры пресечения обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.