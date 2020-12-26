Заболеваемость коронавирусом в Украине резко подскочила после спада

Утром 26 декабря в Украине резко подскочила заболеваемость COVID-19.

Об этом гласят данные системы мониторинга распространения заболевания, которую осуществляет СНБО.

Отмечается, что в субботу подтвердили 7 709 новых случаев коронавирусной болезни. Всего в стране 1 019 876 случаев COVID-19.

Четыре дня подряд в стране фиксировали большее число выздоровевших нежели заболевших. Сегодня же все поменялось. От коронавируса выздоровели 5 145 украинцев, что на 2 443 меньше прироста.

Отметим, что в пятницу, 25 декабря, общее число больных впервые за долгое время опустилось ниже психологической отметки в 350 тысяч человек. Сегодня эту отметку Украина снова перешла.