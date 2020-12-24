Вакцина – не повод расслабляться: врач оценил перспективу борьбы с коронавирусом в Украине

В Украине уже в 2021 году начнется вакцинация населения, но это только один из компонентов борьбы с COVID-19. Также очень важно продолжать придерживаться противоэпидемических правил - носить маски и не забывать о мытье рук и социальной дистанции.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" инфекционист Юрий Жигарев.

По его словам сама вакцина не справится с пандемией.

Врач считает, что пока не нужно расслаблються. "Я слышу от некоторых пациентов и даже врачей, что вакцина придет и нас спасет. Нужно понимать, что вакцина - только одна из комплекса противоэпидемических мер, и если мы будем надеяться только на вакцину и не будем мыть руки, носить маски, принимать другие меры, - мы не сможем только с одной вакциной преодолеть эту ситуацию", - отметил он.

Стоит напомнить, что в Министерстве здравоохранения уже составили список, какие категории населения и когда будут прививать.