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Известный во Львове врач умер прямо на рабочем месте

Известный во Львове врач умер прямо на рабочем месте
Обновлено 09:51 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

28, декабря во Львове, во второй городской поликлинике на ул. Симоненко, умер заведующий хирургическим отделением Тарас Шеремета. 

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовщины.

Таким образом, о смерти врача с 40-летним стажем сообщили местные СМИ, ссылаясь на информацию очевидцев. Заведующий хирургическим отделением 2-й поликлиники Тарас Шеремета умер в своем рабочем кабинете.

Заместитель главного врача по медицинской части 2-й поликлиники Татьяна Бессараб пока отказывается комментировать причины смерти Тараса Шеремета, ссылаясь на конфиденциальность. 

На данный момент на месте инцидента работают правоохранители. 

Согласно информации в Нацполиции Львовщины, смерть мужчины наступила по естестыенным причинам. По предварительным данным, у Тараса Шеремета оборвался тромб.

Стоит напомнить, что ранее в Никополе почти голого пациента вынесли на мороз, чтобы увезти в другую больницу.

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Все по теме:

Украина, Больница, Медики, Врач, Тарас Шеремета.

Автор:

Телеграф
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