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От Карпат до Занзибара: стало известно, где проведут зимние каникулы "Слуги народа"

От Карпат до Занзибара: стало известно, где проведут зимние каникулы "Слуги народа"
10:25 Сегодня Телеграф Фото: Zanzibar, Tansania

В "Слуге народа" настоятельно рекомендовали своим депутатам воздержаться от поездок на дорогостоящие курорты, такие как Мальдивы и Сейшелы. А все, чтобы в прессе не спровоцировать никакого скандала. 

Об этом сообщает Strana.ua.

Заместитель фракции СН Евгений Кравчук рассказала в одном из интервью, что действительно такие просьбы поступали. 

"Такая рекомендация есть. Простите, это неприлично - отдыхать на дорогих курортах, когда в стране экономический кризис. Хотя, в большинстве, декларации моих коллег позволяют потратить большие средства на отдых. Это наше общее решение, ни у кого не возникало вопросов почему", - сказала Кравчук. 

Где и сколько раз отдыхал Зеленский в 2020 году

Но оказалось, что далеко не все нардепы собираются следовать рекомендациям.

Глава фракции Давид Арахамия планирует 4 дня провести в Буковеле, если найдет жилье, а после этого планирует повезти детей в Занзибар.

Туры на остров Занзибар (Танзания) действительно сейчас популярны и являются своеобразной альтернативой Мальдивам. В январе перелет и 7 ночей на Занзибаре с завтраками обойдутся как минимум 50 000 гривен на двоих. Это цена за проживание в 3-звездочном отеле. Если речь идет об улучшенном питании и гостиницах классом выше - цена стартует от 80 000 гривен.

Александр Корниенко, руководитель партии "Слуга народа", на итоговой пресс-конференции рассказал журналистам, что планирует отдохнуть на "недорогом" курорте, а именно в Египте, где его могут встретить многие украинцы.

Депутат Николай Тищенко еще находится в раздумьях, как и где ему встретить Новый, 2021-й, год. "Планировали с женой за границу съездить, в теплые края. Но уже несколько раз меняли даты из-за совещаний и других рабочих моментов. На сегодня вообще непонятно, удастся ли вырваться куда-то или нет", - сетует Николай.

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа", как и президент Владимир Зеленский, проведет зимние каникулы на западе нашей страны.

"Буду на Западной Украине. Еду к себе в родной дом, которого у меня там уже нет, но остались воспоминания. У нас есть традиция - традиционный праздничный стол, колядки. Западная Украина этим славится, а Новый год я обычно не очень ярко отмечаю, ложусь спать. Еще в полночь могу немного посмотреть на мандарины и майонез, а потом ложусь спать", - делится своими планами Верещук. 

Александр Качура, депутат фракции "Слуги народа" рассказал, что собирается остаться в Киеве, поскольку у него маленький ребенок.

"У нас всегда собирались за большим столом семьями, но в этом году невозможно: кто-то болеет коронавирусом, а родители в возрасте", - поделился нардеп.

Стоит напомнить, что президент Владимир Зеленский встретит Новый Год в резиденции "Синегора" в Карпатах.

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Украина, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
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