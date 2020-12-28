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"Хорошо живет": в сети подсчитали, сколько раз за год Зеленский устраивал себе отдых

"Хорошо живет": в сети подсчитали, сколько раз за год Зеленский устраивал себе отдых
Обновлено 18:41 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

В сети посчитали, сколько раз президент Украины Владимир Зеленский отдыхал в этом году. 

Об этом написал журналист и публицист Сергей Руденко в Facebook. 

По его словам, с 31 декабря 2019 по 2 января 2020 Зеленский находился в Буковеле Ивано-Франковской области.

 
 
 
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Публикация от Коля.Ш (@kolia_shofron_)

 

Со 2 по 9 января у него был скандальный отпуск в Омане.

Руденко пишет, что 19-29 июля Зеленский также отдыхал на "даче Хрущева" на острове Бирючий в Херсонской области.

С 26 сентября у президента был отдых в Закарпатье в санаторном комплексе Деренивская Купель.

А с 31 декабря планируется отдых Зеленского и его семьи в резиденции президента в Гуте Ивано-Франковской области, о чем ранее сообщил глава ОП Андрей Ермак.  

"Хорошо живешь, чувак", - подытожил Руденко. 

Своим мнением поделились и пользователи сети:

Как сообщалось ранее, о планах Зеленского на Новый год рассказала его пресс-секретарь Юлия Мендель. 

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Отпуск, Владимир Зеленский, Сергей Руденко.

Автор:

Телеграф
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