"Хорошо живет": в сети подсчитали, сколько раз за год Зеленский устраивал себе отдых

В сети посчитали, сколько раз президент Украины Владимир Зеленский отдыхал в этом году.
Об этом написал журналист и публицист Сергей Руденко в Facebook.
По его словам, с 31 декабря 2019 по 2 января 2020 Зеленский находился в Буковеле Ивано-Франковской области.
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Со 2 по 9 января у него был скандальный отпуск в Омане.
Руденко пишет, что 19-29 июля Зеленский также отдыхал на "даче Хрущева" на острове Бирючий в Херсонской области.
С 26 сентября у президента был отдых в Закарпатье в санаторном комплексе Деренивская Купель.
А с 31 декабря планируется отдых Зеленского и его семьи в резиденции президента в Гуте Ивано-Франковской области, о чем ранее сообщил глава ОП Андрей Ермак.
"Хорошо живешь, чувак", - подытожил Руденко.
Своим мнением поделились и пользователи сети:
Как сообщалось ранее, о планах Зеленского на Новый год рассказала его пресс-секретарь Юлия Мендель.