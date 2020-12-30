"А в чем тут героизм?" Украинцы восприняли в штыки еще одно решение Зеленского

Президент Владимир Зеленский, который недавно наградил старшего сержанта НГУ Виталия Маркива орденом "За мужество" III-степени, присвоил звания Героев Украины членам экипажа самолета, погибшим в результате авиакатастрофы вблизи Тегерана, которая произошла 8 января 2020 года.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства, где уточняется, что соответствующий указ был подписан во вторник, 29 декабря.

Так, звание Героя Украины посмертно присвоено командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко, командиру воздушного судна – пилоту-инструктору Алексею Наумкину, второму пилоту Сергею Хоменко, старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову, бортпроводникам Денису Лихно, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб.

В сети не поняли поступка Зеленского, поскольку считают, что погибшие жертвы трагедии, но никак не герои.

"При всем уважении к погибшим, но их смерть была трагической случайностью. Они - жертвы обстоятельств, но - не герои. Я понимаю, что МАУ может хотеть перевести пенсионные обязательства с себя на государство таким образом. Я не воюю с мертвыми, но здесь вопрос справедливости", - прокомментировала президентский указ советник командующего Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова, рассказав про гибель пяти членов экипажа "Голубой тропы" в 2014 году.

Кроме того, не понравился пользователям и тот факт, что в последнее время Зеленский довольно часто присваивает государственные звания.

Также пользователи не ударжались от комментариев под постом с этим решением Зеленского в Facebook на официальной странице Офиса президента Украины.

"А в чому тут героїзм?", "При всій повазі до загиблих, а при чому тут звання Героїв", "Зеленський найкращий роздавач нагород, брязкалець та обіцянок за всю історію Украіни. Справжнім президентом він вже не буде, але тою демоверсією нагодує всіх нужденних, страждущіх і чекаючих шари небесноі з тілівізєра", "Треба бути послідовним і після такого рішення роздати Героя України всім, хто загинув в ДТП..." – комментируют пользователи.

В свою очередь, нардеп Владимир Вятрович предложил ввести награду, которая будет выше звания Героя Украины.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Как сообщал "Телеграф", иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.