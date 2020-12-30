Что можно подарить женщине на Новый год: интересные идеи

2021 год по Восточному календарю - это год Белого Металлического Быка. Подарки можно связать с этим символом, или придумать что-то оригинальное.
Чтобы задобрить хозяйку Нового 2021-ого года, следует вручать функциональные, полезные и необходимые в хозяйстве вещи.
Если вы еще не успели купить подарок для своих любимых женщин, или вообще не знаете, чем порадовать милых дам в новогодний вечер - "Телеграф" предлагает интересные идеи презентов для представительниц прекрасного пола.
Корзина с вкусностями
Копилка в виде бычка и коровки
Женские часы
Ювелирное украшение
Шкатулка для украшений
Современная бытовая техника
Современный маникюрный набор
Спортивный набор
Мягкий теплый плед с рукавами
Набор кухонной посуды
Парфюмерия
Косметика для лица и тела
Красивая косметичка
Красивый ежедневник или блокнот с календарем
Набор махровых, вафельных либо бамбуковых полотенец
Красивая скатерть
Толстовка с принтом
Футболка с символом нового года
Набор носков с модными принтами
Наборы для творчества
Книга любимого автора
Коллекционный шоколад
Элитный кофе или чай
Букет цветов или композиция из конфет
Торт с новогодней символикой
Сертификат в магазин одежды или косметики
Билеты на тематические развлечения, сертификаты с салон красоты или СПА-салоны
Если вы не знаете, что подарить на Новый год женщине, лучше вручите ей деньги в конверте на шопинг - она сама купит себе желанный подарок.
Ранее "Телеграф" украинский хореограф Илона Гвоздева посоветовала, что подарить на Новый год-2021 любимым мужчинам.