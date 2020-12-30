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Среда, 30.12.2020
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Что можно подарить женщине на Новый год: интересные идеи

Что можно подарить женщине на Новый год: интересные идеи
Обновлено 19:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

2021 год по Восточному календарю - это год Белого Металлического Быка. Подарки можно связать с этим символом, или придумать что-то оригинальное.

Чтобы задобрить хозяйку Нового 2021-ого года, следует вручать функциональные, полезные и необходимые в хозяйстве вещи.

Интересные идеи поделок, подарков и украшений для дома к Новому 2021 году (фото и видео)

Если вы еще не успели купить подарок для своих любимых женщин, или вообще не знаете, чем порадовать милых дам в новогодний вечер - "Телеграф" предлагает интересные идеи презентов для представительниц прекрасного пола.

  • Корзина с вкусностями

  • Копилка в виде бычка и коровки

  • Женские часы

  • Ювелирное украшение

  • Шкатулка для украшений

  • Современная бытовая техника

  • Современный маникюрный набор

  • Спортивный набор

  • Мягкий теплый плед с рукавами

  • Набор кухонной посуды

  • Парфюмерия

  • Косметика для лица и тела

  • Красивая косметичка

В чем встретить год Белого Металлического Быка, чтобы он был для вас удачным: советы для каждого знака зодиака

  • Красивый ежедневник или блокнот с календарем

  • Набор махровых, вафельных либо бамбуковых полотенец

  • Красивая скатерть

  • Толстовка с принтом

  • Футболка с символом нового года

  • Набор носков с модными принтами

  • Наборы для творчества

  • Книга любимого автора

  • Коллекционный шоколад

  • Элитный кофе или чай

Чем украинские звезды будут встречать гостей на Новый год: рецепты и откровения

  • Букет цветов или композиция из конфет

  • Торт с новогодней символикой

  • Сертификат в магазин одежды или косметики

  • Билеты на тематические развлечения, сертификаты с салон красоты или СПА-салоны

Если вы не знаете, что подарить на Новый год женщине, лучше вручите ей деньги в конверте на шопинг - она сама купит себе желанный подарок.

Ранее "Телеграф" украинский хореограф Илона Гвоздева посоветовала, что подарить на Новый год-2021 любимым мужчинам.

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Все по теме:

Подарки, Новый год, Праздники.

Автор:

Телеграф
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