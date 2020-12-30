Что можно подарить женщине на Новый год: интересные идеи

2021 год по Восточному календарю - это год Белого Металлического Быка. Подарки можно связать с этим символом, или придумать что-то оригинальное.

Чтобы задобрить хозяйку Нового 2021-ого года, следует вручать функциональные, полезные и необходимые в хозяйстве вещи.

Если вы еще не успели купить подарок для своих любимых женщин, или вообще не знаете, чем порадовать милых дам в новогодний вечер - "Телеграф" предлагает интересные идеи презентов для представительниц прекрасного пола.

Корзина с вкусностями

Копилка в виде бычка и коровки

Женские часы

Ювелирное украшение

Шкатулка для украшений

Современная бытовая техника

Современный маникюрный набор

Спортивный набор

Мягкий теплый плед с рукавами

Набор кухонной посуды

Парфюмерия

Косметика для лица и тела

Красивая косметичка

Красивый ежедневник или блокнот с календарем

Набор махровых, вафельных либо бамбуковых полотенец

Красивая скатерть

Толстовка с принтом

Футболка с символом нового года

Набор носков с модными принтами

Наборы для творчества

Книга любимого автора

Коллекционный шоколад

Элитный кофе или чай

Букет цветов или композиция из конфет

Торт с новогодней символикой

Сертификат в магазин одежды или косметики

Билеты на тематические развлечения, сертификаты с салон красоты или СПА-салоны

Если вы не знаете, что подарить на Новый год женщине, лучше вручите ей деньги в конверте на шопинг - она сама купит себе желанный подарок.

Ранее "Телеграф" украинский хореограф Илона Гвоздева посоветовала, что подарить на Новый год-2021 любимым мужчинам.