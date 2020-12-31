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На фото с места покушения на мать Шабунина заметили интересное

На фото с места покушения на мать Шабунина заметили интересное
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В сети обнаружили интересную деталь во взрывчатке, которую подложили у квартиры матери председателя общественной организации по противодействию коррупции Виталия Шабунина. Бомба оказалась ненастоящей.

Об этом сообщил сотрудник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра в Фейсбук.

Который также поделился фото самого устройства в разобраном виде.

По его словам, две гранаты заложили под дверь квартиры даже без УЗГРМ (Унифицированного Запала Ручной Гранаты).

На фото видно, что сама "бомба" состояла из двух болванок от гранат, двух болтов и крышки, имитирующей взрывное утройство.

Стоит напомнить, что ранее 23 июля у Виталия Шабунина сгорел дом, пожар в котором произошел в результате поджега. При этом в полиции за полгода так и смогли найти ни одного исполнителя поджога.

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Все по теме:

Ровно, Покушение, Взрывчатка, Виталий Шабунин.

Автор:

Телеграф
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