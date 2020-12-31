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Будут отбивать у полиции? В деле Микитася произошел интересный поворот

Будут отбивать у полиции? В деле Микитася произошел интересный поворот
13:33 Сегодня Телеграф

В Украине разгорается скандал вокруг избрания меры пресечения бывшему нардепу Максиму Микитасю.

Об этом можно судить из онлайн трансляции из зала суда в YouTube.

Судья удовлетворила ходатайство о принудительном приводе Максима Микитася в зал суда на 13:00 31.12.2020.

Но в четверг утром, 31 декабря, Шевченковский суд отклонил отвод судьи, который заявила накануне защита Микитася.

Как сообщает "Страна", новое заседание назначили на 11 часов, но Микитась к тому времени покинул суд. Прокуроры, в свою очередь, обратились с ходатайством о принудительном приводе экс-депутата в зал суда. Судья его удовлетворил.

При этом утром Миктась явился не один, а в компании незнакомцев. В их сопровождении он и уехал. По данным издания, Микитася сопровождали несколько сотрудников НАБУ.

Микитась

"Судя по всему они попытаются не отдавать Микитася, если будут принудительно приводить в суд для избрания меры пресечения. То есть НАБУ фактически вступило в прямой конфликт с полицией и встало на защиту подозреваемого в похищении человека Микитася", - предположилии журналисты в Telegram-канале "Политика Страны".

Напомним, ранее НАБУ обвинило Ирину Венедиктову в срыве операции по задержанию еще одного фигуранта этого дела.

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Суды, Максим Микитась.

Автор:

Телеграф
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