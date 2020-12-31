Суд в Киеве снова арестовал Микитася

Суд избрал меру пресечения скандально известному бывшему народному депутату Максиму Микитасю, подозреваемому в похищении человека и коррупции в крупных масштабах.

Об этом сообщил OBOZREVATEL.

Как указано в сообщении, Шевченковский райсуд Киева отправил Микитася под стражу до 27 февраля 2021 года без права внесения залога.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что Микитася выпустили из Лукьяновского СИЗО после того, как он заплатил 50 миллионов гривен в качестве компенсации убытков по делу "Укрбуда".

Однако 31 декабря судья удовлетворила ходатайство о принудительном приводе экс-нардепа в суд.

Прибыл он не один, а в компании группы лиц. При этом его сопровождали несколько силовиков из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).