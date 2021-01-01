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Зеленский поделился первой хорошей новостью в новом году
08:49 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Утром 1 января президент Украины Владимир Зеленский поделился новостью об освобождении украинских граждан из Сирии.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, 1 января домой наконец вернулись украинские женщины с детьми из Сирии. Людей несколько лет удерживали в чрезвычайно ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц.

"Для государства это было одной из самых сложных задач последнего времени - достать их оттуда", - отметил Зеленский. Для этого работали и украинские дипломаты, и спецслужбы Украины и партнерские спецслужбы.

"Сначала на пути стояли интенсивные боевые действия на территории Сирии, а затем действовало существенное ограничение из-за пандемии. Отсутствие единых центров власти в регионе, геополитические торги, постоянные изменения позиций партнеров. Все это затрудняло работу. Но нам удалось. Удастся достать и других" - подчеркнул президент.

В свою очередь украинский журналист под ником "Ротан Крымский" прокомментировал данное событие.

"Новый год я встретил на посадочной полосе в Борисполе. Страшный ветер, холод, но оно того стоит !! Я никогда не праздную новый год, для меня это обычный день. Но сегодня для меня действительно праздник", - отметил он.

Так, по словам журналиста Украина боролась за своих граждан которые находились в Сирии 2 года и 9 месяцев.

"Невозможно всех поименно перечислить, поэтому просто ... Искренне от всего сердца благодарю всех, кто был хоть как-то причастен к этому процессу", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время своего традиционного обращения с поздравительной речью к украинцам. 

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Все по теме:

Сирия, Украина, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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