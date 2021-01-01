Стало известно о судьбе женщин и детей, которых вернули в Украину из лагеря в Сирии

В Министерстве иностранных дел рассказали, что ждет украинок, которых вернули из лагеря Родж в Сирии.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства.

В МИД напомнили, что накануне в Украину вернулись две женщины и семеро их детей, которых содержали в лагере для беженцев закрытого типа на северо-востоке Сирии в течение трех лет.

"Украинкам. которые вернулись, будет оказана помощь по адаптации к обычной жизни, в том числе и с привлечением возможностей Меджлиса крымскотатарского народа", - сказано в сообщении.

Помимо того, в МИД отмечают, что в сирийских лагерях продолжают оставаться граждане Украины. Работы по их возвращению продолжаются.

Напомним, новость о возвращении украинок из Сирии ранее прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.