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Стало известно о судьбе женщин и детей, которых вернули в Украину из лагеря в Сирии

Стало известно о судьбе женщин и детей, которых вернули в Украину из лагеря в Сирии
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Министерстве иностранных дел рассказали, что ждет украинок, которых вернули из лагеря Родж в Сирии

Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства. 

В МИД напомнили, что накануне в Украину вернулись две женщины и семеро их детей, которых содержали в лагере для беженцев закрытого типа на северо-востоке Сирии в течение трех лет.  

"Украинкам. которые вернулись, будет оказана помощь по адаптации к обычной жизни, в том числе и с привлечением возможностей Меджлиса крымскотатарского народа", - сказано в сообщении. 

Помимо того, в МИД отмечают, что в сирийских лагерях продолжают оставаться граждане Украины. Работы по их возвращению продолжаются. 

Напомним, новость о возвращении украинок из Сирии ранее прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский

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Сирия, МИД.

Автор:

Телеграф
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