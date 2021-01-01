С сегодняшнего дня "скорая" должна приезжать за 10-20 минут: новые нормативы

С 1 января 2021 года в Украине вступает в силу постановление Кабинета Министров "О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия".

Правительство утвердило новые нормы на заседании 16 декабря.

Согласно новым правилам, обращение за экстренной медицинской помощью осуществляется по единому телефонному номеру экстренной медицинской помощи 103 и по единому телефонному номеру системы экстренной помощи населению 112.

Диспетчер должен определить пациента и обстоятельства событий вызова в соответствии с перечнем причин обращений и жалоб о необходимости оказания экстренной медицинской помощи, определенного МОЗ.

Состояния пациента делятся на:

критические

экстренные

не экстренные

непрофильные

Нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия по обращениям, относящимся к категории критических, составляют 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

Учитывая возможность возникновения обстоятельств, не зависящих от организации системы предоставления экстренной медицинской помощи, допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 25 процентах случаев.

Нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия по обращениям, относящимся к категории экстренных, составляют 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

В случае поступления обращения, которое относится к категории не экстренных, диспетчер рекомендует пациенту обратиться к врачу, или в ближайшее отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи.

В случае поступления обращения, которое относится к категории непрофильных, диспетчер также рекомендует пациенту обратиться к семейному врачу, с которым заключена декларация.

Как сообщалось, 20 декабря в Киеве пациент жестоко избил врачей "скорой", приехавших к нему на вызов.