Скачать
Пятница, 01.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ход с детьми безотказный, но Зеленскому уже не верят: в сети обсуждают новогоднее поздравление президента
Ход с детьми безотказный, но Зеленскому уже не верят: в сети обсуждают новогоднее поздравление президента
По-весеннему тепло и солнечно: прогноз погоды на 2 января
По-весеннему тепло и солнечно: прогноз погоды на 2 января
Украинцам разрешили менять отчество: новые подробности
Украинцам разрешили менять отчество: новые подробности
Продлеваем праздничное настроение с новогодними фильмами и песнями (видео)
Продлеваем праздничное настроение с новогодними фильмами и песнями (видео)

С сегодняшнего дня "скорая" должна приезжать за 10-20 минут: новые нормативы

С сегодняшнего дня "скорая" должна приезжать за 10-20 минут: новые нормативы
Обновлено 16:16 Сегодня Телеграф Фото: КГГА

С 1 января 2021 года в Украине вступает в силу постановление Кабинета Министров "О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия".

Правительство утвердило новые нормы на заседании 16 декабря.

Согласно новым правилам, обращение за экстренной медицинской помощью осуществляется по единому телефонному номеру экстренной медицинской помощи 103 и по единому телефонному номеру системы экстренной помощи населению 112.

Диспетчер должен определить пациента и обстоятельства событий вызова в соответствии с перечнем причин обращений и жалоб о необходимости оказания экстренной медицинской помощи, определенного МОЗ.

Состояния пациента делятся на:

  • критические
  • экстренные
  • не экстренные
  • непрофильные

Нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия по обращениям, относящимся к категории критических, составляют 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

Учитывая возможность возникновения обстоятельств, не зависящих от организации системы предоставления экстренной медицинской помощи, допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 25 процентах случаев.

Нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия по обращениям, относящимся к категории экстренных, составляют 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

Больные коронавирусом смогут вызывать «скорую» через контакт-центр Минздрава: как это сделать

В случае поступления обращения, которое относится к категории не экстренных, диспетчер рекомендует пациенту обратиться к врачу, или в ближайшее отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи.

В случае поступления обращения, которое относится к категории непрофильных, диспетчер также рекомендует пациенту обратиться к семейному врачу, с которым заключена декларация.

Как сообщалось, 20 декабря в Киеве пациент жестоко избил врачей "скорой", приехавших к нему на вызов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Скорая помощь, Медицина.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось полное видео новогоднего обращения Зеленского
02 На фото празднования Нового года в Ухане и Нью-Йорке подметили любопытную деталь
03 Квартал 95 подшутил над Зеленским и показал "следующего" президента Украины (видео)
04 Ход с детьми безотказный, но Зеленскому уже не верят: в сети обсуждают новогоднее поздравление президента
05 Не изменили традиции: два канала показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакцина Pfizer первой в мире получила одобрение ВОЗ: что это значит
Вакцина Pfizer первой в мире получила одобрение ВОЗ: что это значит
Новогодняя ночь закончилась трагически: на Закарпатье парень утонул в ночь на 1 января
Новогодняя ночь закончилась трагически: на Закарпатье парень утонул в ночь на 1 января
С сегодняшнего дня &quot;скорая&quot; должна приезжать за 10-20 минут: новые нормативы
С сегодняшнего дня "скорая" должна приезжать за 10-20 минут: новые нормативы
Самые яркие астрономические явления в мире в 2021 году
Самые яркие астрономические явления в мире в 2021 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь