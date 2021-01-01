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Пятница, 01.01.2021
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Итоги 1 января: шумиха вокруг поздравления Зеленского и возвращение украинок с детьми из лагеря в Сирии
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Итоги 1 января: шумиха вокруг поздравления Зеленского и возвращение украинок с детьми из лагеря в Сирии

Итоги 1 января: шумиха вокруг поздравления Зеленского и возвращение украинок с детьми из лагеря в Сирии
Обновлено 21:11 Сегодня Телеграф

Украина начинает год без коронавирусных рекордов

На утро 1 января 2021 года в Украине выявили 9 432 новых случаев коронавируса COVID-19. При этом за сутки в стране выздоровели 10 016 человек.

Зеленского раскритиковали за его новогоднее поздравление

Сразу же после выхода новогоднего поздравления, на Зеленского обрушилась волна критики. В частности президенту досталось за упоминание "песка в Ялте"

Другие пользователи раскритиковали его за неоднозначное решение привлечь к съемкам детей, что считается беспроигрышным методом среди рекламщиков. 

"Телеграф" ранее обнародовал запись поздравления Зеленского, а также его текстовую версию.

Какие перемены ждут украинцев в 2021 году 

 

С 1 января 2021 заработал Госбюджет, который Рада приняла 15 декабря, в последнюю пленарную неделю. Минимальная зарплата станет выше.

Кроме минималки также поползет вверх прожиточный минимум

С 1 января 2021 года оклады педагогов увеличились на 20%.

Правительство Украины отменило так называемый "льготный тариф" на первые 100 кВт-ч потребленной населением электроэнергии по 90 копеек.

Повышаются ставки акцизного налога на табачные изделия, что произведёт до подорожания всех сигарет.

ЕСВ - единый социальный взнос - станет больше на 220 грн. С 1100 гривен он растет с 1 января до 1320 гривен. 

С 1 января в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества"

В Украине вступает в силу постановление Кабинета Министров "О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия".

Освобожденные в Сирии украинки вернулись домой 

Утром 1 января президент Владимир Зеленский поделился новостью об освобождении украинских граждан из Сирии.

В МИД Украины рассказали, что теперь их ждет

Вакцина Pfizer первой в мире получила одобрение ВОЗ

1 января Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину компаний Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования.

Известная украинская журналистка стала мамой

В октябре 2020 года стало известно, что украинская журналистка Настя Станко беременна. А в первый день нового 2021 года, 1 января, Настя сообщила, что она уже родила.

Умер актер из сериала "Доктор Кто"

В возрасте 92 лет ушел из жизни Марк Иден. Английский актер скончался рано утром 1 января. 

Певица Валерия впервые стала бабушкой

52-летняя российская певица Валерия впервые стала бабушкой.

Стало известно о смерти рэпера MF Doom

В Великобритании скончался 49-летний рэпер Дэниел Думилей, известный под псевдонимом MF Doom.

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Все по теме:

Сирия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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