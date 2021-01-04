Какой праздник 4 января: народные приметы и запреты

В понедельник, 4 января, отмечается День святой Анастасии, известной как покровительница беременных женщин.

Анастасия жила в Риме в 3 веке во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Свое прозвище "Узорешительница" святая получила за то, что всеми силами старалась облегчить жизнь узникам, которые попали в заключение из-за своей веры. Позже Анастасии стали молиться женщины о разрешении от других "уз" - от бремени.

Что запрещено делать 4 января

В этот день особо строго воспрещалось бить животных, иначе у человека будут проблемы.

Девушкам не следует прокалывать уши в День Святой Анастасии, поскольку приметы гласят, что проколы в этом случае долго не заживут.

Нельзя 4 января ходить по дому босиком, потому что в противном случае близкий человек может сесть в тюрьму.

В этот день нельзя вязать, чтобы никто из родственников не был осужден.

Народные приметы 4 января

Какая погода в Настасьин день, такая и в октябре будет.

Много сосулек на крыше дома предвещает урожайный год.

Если облака по небу плывут против ветра, то скоро начнется снегопад.

Родившиеся 4 января принесут славу своему дому. Носить им следует яшму.

Ранее сообщалось, что в Украине на следующую неделю синоптики прогнозируют дожди со снегом.