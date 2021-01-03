У Зеленского оценили возможность отмены зимнего локдауна

В Офисе президента пока не думают об отмене январского локдауна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники в ОПУ.

"Пока все по графику - локдаун по графику предполагается", - сказал он, добавив, что показатели конца декабря и начала января будут "тщательно оцениваться".

Слухи об отмене локдауна начали расползаться по сети на фоне оптимистичных данных Минздрава о количестве новых инфицированных коронавирусом.

Так в Украине число суточных случаев COVID-19 начало резко расти с конца октября, достигнув пика 27 и 28 ноября, в эти дни было зарегистрировано более 16 тысяч новых инфицированных. После этого график начал демонстрировать стабильную нисходящую тенденцию.

По состоянию на 3 января в Украине обнаружили около 4,5 тысяч новых случаев заражения. Всего с момента начала пандемии зарегистрировано 1,074 миллиона инфицированных, из которых более 18,8 тысяч скончались.