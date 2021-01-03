Скачать
Воскресенье, 03.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Глобальный передел: чем деолигархизация опасна для простых украинцев
Глобальный передел: чем деолигархизация опасна для простых украинцев
У Зеленского оценили возможность отмены зимнего локдауна
У Зеленского оценили возможность отмены зимнего локдауна
Снег с дождем, но не везде: прогноз погоды на начало первой рабочей недели
Снег с дождем, но не везде: прогноз погоды на начало первой рабочей недели
Аталанта Малиновского разгромила Сассуоло в Серии А (видео)
Аталанта Малиновского разгромила Сассуоло в Серии А (видео)

У Зеленского оценили возможность отмены зимнего локдауна

У Зеленского оценили возможность отмены зимнего локдауна
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф

В Офисе президента пока не думают об отмене январского локдауна

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники в ОПУ. 

"Пока все по графику - локдаун по графику предполагается", - сказал он, добавив, что показатели конца декабря и начала января будут "тщательно оцениваться". 

Слухи об отмене локдауна начали расползаться по сети на фоне оптимистичных данных Минздрава о количестве новых инфицированных коронавирусом. 

Так в Украине число суточных случаев COVID-19 начало резко расти с конца октября, достигнув пика 27 и 28 ноября, в эти дни было зарегистрировано более 16 тысяч новых инфицированных. После этого график начал демонстрировать стабильную нисходящую тенденцию. 

По состоянию на 3 января в Украине обнаружили около 4,5 тысяч новых случаев заражения. Всего с момента начала пандемии зарегистрировано 1,074 миллиона инфицированных, из которых более 18,8 тысяч скончались. 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, ОПУ, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Участник переговоров в Минске оценил шансы Украины вернуть Донбасс в ближайшее время
02 Депутат из Николаева влип в скандал из-за поздравления с фото Путина
03 Выяснились новые данные о прокуроре, который загадочно погиб возле элитной базы отдыха
04 Через сколько часов после пьянки можно садиться за руль: памятка для водителей
05 В Украине объяснили, чем может обернуться "закручивание гаек" окружением Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нашли с пакетом на голове и связанными руками: стало известно о загадочной смерти украинки в Турции
Нашли с пакетом на голове и связанными руками: стало известно о загадочной смерти украинки в Турции
В России признались, зачем хотят поставлять вакцину &quot;Спутник V&quot; в Украину
В России признались, зачем хотят поставлять вакцину "Спутник V" в Украину
Биткоин растет как на дрожжах: криптовалюта резко подорожала
Биткоин растет как на дрожжах: криптовалюта резко подорожала
Кто на Мальдивы, а кто в Карпаты: украинские селебрити отправились на новогодние каникулы (фото, видео)
Кто на Мальдивы, а кто в Карпаты: украинские селебрити отправились на новогодние каникулы (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь