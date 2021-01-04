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Украинцам объяснили, стоит ли надеяться на отмену локдауна в январе

Украинцам объяснили, стоит ли надеяться на отмену локдауна в январе
Обновлено 18:29 Сегодня Телеграф Фото: gmk.center

Украинцам не стоит надеяться на то, что январского локдауна удастся избежать.

Об этом рассказал главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Минздрава Роман Родына в комментарии OBOZREVATEL.

Врач заверяет, что основная коронавирусная нагрузка ожидает украинцев в конце января или начале февраля.    

"Не было ни одного года, когда бы в период новогодних праздников заболеваемость ОРВИ и гриппом была высокой и превышала эпидемиологический порог", - сказал Родына, добавив, что, поскольку COVID-19 тоже относится к ОРЗ, он не является исключением из правил. 

Причина в том, что, во время новогодних праздников, люди уменьшают круг социальных контактов, меньше болеют, а дети сидят на каникулах. 

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом всегда приходится на конец января - начало февраля, именно с целью предупреждения и сдерживания возможной неконтролируемой вспышки и был запланирован локдаун с 8 января. 

Его цель, говорит Родына, заключается в подготовке системы здравоохранения к новой волне заболевания. 

"Некоторые страны Запада снова усиливают введенный ранее карантин потому, что цифры по заболевшим у них пошли вверх из-за несоблюдения карантина на Рождество, 25 декабря", – отметил он.

В связи с этим, он подчеркивает, что отменять локдаун не будут, но возможен пересмотр некоторых его пунктов. 

Как сообщалось ранее, на утро 4 декабря в Украине зафиксировали 4 158 новых случаев коронавируса.

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Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Роман Родына, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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