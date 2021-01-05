Образовательный омбудсмен рассказал, как его пытались обмануть в магазине и наотрез отказались обслуживать на украинском

В Украине есть компании, которые показали себя недобросовестные и склонными к обману клиентов.

Об этом сообщил украинский образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, которому пришлось столкнуться с недобросовестными компаниями при попытке починить разбитый телефон.

По его словам, в STOREinUA отказались продавать товар по цене, объявленной на сайте, что является грубым нарушением законов "О защите прав потребителей" и "О рекламе". "Причем, прочитав отзывы о компании, понял, что такой обман клиентов - это принцип их работы", - рассказал он. Также работники этой компании абсолютно по хамски общаются с клиентами.

Также Горбачев отметил, что в этой компании его отказались обслуживать на украинском даже после соответствующей просьбы. А руководитель колл-центра и вовсе заявил, что не знает украинского языка и принципиально не будет на нем говорить.

В Mobile112_remont проявили попытку обмана покупателя, когда вместо указанной на сайте цены 549 грн за дисплей к телефону требовали 670 грн, утверждая, что "у нас нет, это в наших партнеров".

Сервисный центр "Ай-яй-яй", со слов омбудсмена, пытался обмануть сразу по нескольким позициям: солгали о наличии детали, цене ремонта и требовали компенсировать возможные браки ремонта: "Если при ремонте мы повредим дисплей, вы должны заплатит за его замену".

"Не знаю почему так - и имеет ли значение в данном случае, но похоже, все эти плохие компании принципиально игнорируют государственный язык - цепляются за русский: даже когда я прошу общаться на украинском языке", - рассказал Сергей Горбачев.

Стоит напомнить, что в Виннице 4 января произошла драка между водителем такси и пассажирами. Причиной для насилия стал 2-х месячный щенок.