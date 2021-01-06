Высокая смертность и праздники: Минздрав настаивает на введении локдауна

В Министерстве здравоохранения выступили против переноса и полной отмены жёсткого карантина, который планируют ввести с 8 по 24 января.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил во время брифинга, 6 января.

Прежде всего, Степанов заявил, что он выступает решительно против отмены карантина и причина тому – высокие показатели заболеваемости. Так, ежедневно количество заболевших составляет 5-7 тысяч человек, а умирает около 200.

Ситуация осложняется еще и новогодними праздниками, во время которых множество людей посещают различные мероприятия и локации. Вместе с отменой карантинных мер, подобное может стать причиной всплеска заболеваемости коронавирусом после каникул.

Напомним, что введение локдауна в Украине – мера, которую правительство предложило еще осенью, намечено на 8 января. Чем ближе «день Ч», тем больше споров возникает вокруг необходимости данной меры. Но власти, во главе с Минздравом непреклонны: полный карантин стране необходим.

В период локдауна в магазинах будет продаваться только определенный перечень товаров, а вопрос с продажей бытовой химии так и остается открытым.

Как сообщал Телеграф ранее, несмотря на все заявления властей, полный локдаун в Украине все же могут отменить.