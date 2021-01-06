Украина, чума и "Холостячка" Ксения Мишина: названы популярные запросы украинской Википедии в 2020 году (фото)

Объединение "Викимедиа" опубликовало список самых популярных статей Википедии в 2020 году, исторических и современных фигур, а также вопросов, к которым был всплеск интереса в прошлом 2020 году.
В 2020 году лидерами списка стали статьи "Украина" - более 850 000 просмотров - и "Шевченко" - более 680 000 просмотров.
На пятое место вышла статья "Коронавирусная болезнь 2019 в Украине" - ее посмотрели почти 440 000 раз в год. В общем пандемия COVID-19 стала основным событием года, и это закономерно отразилось на интересах читателей Википедии.
Среди современников искали биографию Лины Костенко, президента Зеленского и британской королевы Елизаветы II.
В целом топ-15 украинского Вики выглядит так:
ТОП-10 популярных запросов о современниках в украинской Википедии 2020 выглядит так:
А среди исторических фигур лидирует литературная "триада" Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка:
Самые популярные статьи, внимание к которым значительно выросла в 2020 году:
Википедия является одним из самых популярных сайтов в Украине; сегодня раздел Википедии на украинском языке насчитывает более 160 000 статей. Ежегодно ОО "Викимедиа Украина" собирает статистику посещений украинской Википедии, чтобы узнать, какие из этих статей больше интересовали читателей в течение года.
Ранее "Телеграф" писал о ежегодном списке видео YouTube, которые украинские пользователи смотрели чаще всего.