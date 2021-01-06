Украина, чума и "Холостячка" Ксения Мишина: названы популярные запросы украинской Википедии в 2020 году (фото)

Объединение "Викимедиа" опубликовало список самых популярных статей Википедии в 2020 году, исторических и современных фигур, а также вопросов, к которым был всплеск интереса в прошлом 2020 году.

В 2020 году лидерами списка стали статьи "Украина" - более 850 000 просмотров - и "Шевченко" - более 680 000 просмотров.

На пятое место вышла статья "Коронавирусная болезнь 2019 в Украине" - ее посмотрели почти 440 000 раз в год. В общем пандемия COVID-19 стала основным событием года, и это закономерно отразилось на интересах читателей Википедии.

Среди современников искали биографию Лины Костенко, президента Зеленского и британской королевы Елизаветы II.

В целом топ-15 украинского Вики выглядит так:

ТОП-10 популярных запросов о современниках в украинской Википедии 2020 выглядит так:

Костенко (224202 просмотры)

Зеленский (220276)

Елизавета II (207276)

Маск (190327)

Порошенко Петр Алексеевич (177101)

Тина Кароль (170283)

Лерос Гео Багратович (166009)

Мишина Ксения Александровна (163982)

Пальчевский Андрей Иванович (161690)

Шмыгаль Денис Анатольевич (154556)

А среди исторических фигур лидирует литературная "триада" Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка:

Шевченко (681271 просмотр)

Леся Украинка (390308)

Франко (361998)

Богдан Хмельницкий (259361)

Даниил Галицкий (221812)

Грушевский (218967)

Стус (210507)

Иван Мазепа (203706)

Гай Юлий Цезарь (188 590)

Григорий Саввич Сковорода (186750)

Самые популярные статьи, внимание к которым значительно выросла в 2020 году:

Коронавирусная болезнь 2019 в Украине (438437 просмотров)

Пандемия коронавирусной болезни 2019 (346 273)

Поймать Кайдаша (218325)

Коронавирусы (218259)

COVID-19 в Полтавской области (196 320)

Маск (190327)

Чума (187447)

Orthocoronavirinae (183466)

Испанский грипп (180382)

Лерос Гео Багратович (166009)

Википедия является одним из самых популярных сайтов в Украине; сегодня раздел Википедии на украинском языке насчитывает более 160 000 статей. Ежегодно ОО "Викимедиа Украина" собирает статистику посещений украинской Википедии, чтобы узнать, какие из этих статей больше интересовали читателей в течение года.

Ранее "Телеграф" писал о ежегодном списке видео YouTube, которые украинские пользователи смотрели чаще всего.