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Украина, чума и "Холостячка" Ксения Мишина: названы популярные запросы украинской Википедии в 2020 году (фото)

Украина, чума и "Холостячка" Ксения Мишина: названы популярные запросы украинской Википедии в 2020 году (фото)
Обновлено 21:51 Сегодня Телеграф

Объединение "Викимедиа" опубликовало список самых популярных статей Википедии в 2020 году, исторических и современных фигур, а также вопросов, к которым был всплеск интереса в прошлом 2020 году.

В 2020 году лидерами списка стали статьи "Украина" - более 850 000 просмотров - и "Шевченко" - более 680 000 просмотров.

На пятое место вышла статья "Коронавирусная болезнь 2019 в Украине" - ее посмотрели почти 440 000 раз в год. В общем пандемия COVID-19 стала основным событием года, и это закономерно отразилось на интересах читателей Википедии.

Среди современников искали биографию Лины Костенко, президента Зеленского и британской королевы Елизаветы II.

В целом топ-15 украинского Вики выглядит так:

ТОП-10 популярных запросов о современниках в украинской Википедии 2020 выглядит так:

  • Костенко (224202 просмотры)
  • Зеленский (220276)
  • Елизавета II (207276)
  • Маск (190327)
  • Порошенко Петр Алексеевич (177101)
  • Тина Кароль (170283)
  • Лерос Гео Багратович (166009)
  • Мишина Ксения Александровна (163982)
  • Пальчевский Андрей Иванович (161690)
  • Шмыгаль Денис Анатольевич (154556)

А среди исторических фигур лидирует литературная "триада" Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка:

  • Шевченко (681271 просмотр)
  • Леся Украинка (390308)
  • Франко (361998)
  • Богдан Хмельницкий (259361)
  • Даниил Галицкий (221812)
  • Грушевский (218967)
  • Стус (210507)
  • Иван Мазепа (203706)
  • Гай Юлий Цезарь (188 590)
  • Григорий Саввич Сковорода (186750)

Самые популярные книги в 2020 году: какие произведения чаще всего искали украинцы в Google

Самые популярные статьи, внимание к которым значительно выросла в 2020 году:

  • Коронавирусная болезнь 2019 в Украине (438437 просмотров)
  • Пандемия коронавирусной болезни 2019 (346 273)
  • Поймать Кайдаша (218325)
  • Коронавирусы (218259)
  • COVID-19 в Полтавской области (196 320)
  • Маск (190327)
  • Чума (187447)
  • Orthocoronavirinae (183466)
  • Испанский грипп (180382)
  • Лерос Гео Багратович (166009)

Википедия является одним из самых популярных сайтов в Украине; сегодня раздел Википедии на украинском языке насчитывает более 160 000 статей. Ежегодно ОО "Викимедиа Украина" собирает статистику посещений украинской Википедии, чтобы узнать, какие из этих статей больше интересовали читателей в течение года.

Ранее "Телеграф" писал о ежегодном списке видео YouTube, которые украинские пользователи смотрели чаще всего.

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Украина, Википедия, Рейтинги, запросы.

Автор:

Телеграф
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