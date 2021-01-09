Какой праздник 9 января: народные приметы и запреты

В субботу, 9 января, верующие православной церкви чтут память апостола первомученика и архидиакона Стефана.
Стефан был евреем-эллинистом. За силу слова и веру в Христа его назначили архидиаконом. Позже Стефан начал вести проповеди в Иерусалиме. Умение высказываться и подкреплять свои дела чудесами вызвали много негодования у фарисейцев. Мужчина был схвачен и отправлен на суд, где его оклеветали и приговорили к смерти в виде закидывания камнями. Когда на мученика обрушился град камней, он вознес молитвы к Господу Богу и тот принял его душу, тем самым показывая его чистоту перед ним.
Стефан считался покровителем домашнего скота, особенно лошадей. В этот день поили лошадей через серебро, чтобы не болели. В деревне мальчишки носили по домам охапки сена, оставляя в каждом доме клочок для коровы, а хозяева их угощали.
Начинались молодежные вечеринки. Во время Святок было принято колядовать.
Что запрещено делать 9 января
Мужчинам нельзя брать в руки ножи - поговаривают, что тогда можно лишиться мужской силы.
Нельзя 9 января отказываться от угощения - колядка.
В этот день не стоит обижать лошадей.
Не рекомендуется 9 января шить и вязать, так как можно потерять память.
Не приветствуется физическая работа.
Народные приметы 9 января
Мороз и солнце 9 января за окном сулят урожайный год.
Снегопад обещал богатый урожай ягод и грибов.
Если на улице не видно мелких птиц, значит, скоро начнутся снегопады.
Туман стелется над полями - это примета к потеплению.
Если ночью луна окрасилась в красный цвет, то утро будет теплым и снежным.
Родившиеся 9 января становятся хорошими хозяевами. Носить им следует яшму.
Напомним, что с 8 января в Украине ввели усиленный карантин. О том, что нельзя будет купить в период локдауна - узнайте здесь.