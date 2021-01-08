Украинские моряки вернулись домой после почти пяти лет заключения: фото и видео

В пятницу, 8 января в Украину наконец венулись четыре украинца – члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года. В сети появились кадры с освобожденными моряками.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter. Он также поделился фото с освобожденными моряками

"По поручению президента МВД вместе с МИД Украины успешно завершили сложные и длительные переговоры по освобождению украинских моряков, которые более 4 лет содержались в тюрьме в Ливии. Сегодня утром четверо украинский вернулись домой", - подчеркнул он.

За дорученням Президента, МВС разом із МЗС України, успішно завершили складні та тривалі перемовини щодо звільнення українських моряків, які більше 4 років утримувались у в'язниці в Лівії. Сьогодні зранку четверо українців повернулися додому! Дякую ДМС за службу! pic.twitter.com/tuQKk70tyL — Arsen Avakov (@AvakovArsen) January 8, 2021

В то же время по информации МИД, это - моряки с танкера Captain Khayyam Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровський и Павел Чайка. Они уже встретились со своими родными, которых не видели почти 5 лет.

Моряки сидели в тюрьме в Ливии с февраля 2016 года.

При этом, по словам Кулебы, "операция была на грани срыва из-за ряда обстоятельств".

Стоит напомнить, что ранее в Украину вернулись 6 украинских моряков, которые были захвачены у побережья Бенина и освобождены из плена пиратов.