Бедные обогащают имущих, пока мир идет к легализации диктатуры - экономист про пандемию COVID-19

Cоучредитель Украинского института будущего (UIF) и Центра экономического восстановления, директор экономических программ UIF Анатолий Амелин рассказал, кому выгодна ситуация с пандемией коронавируса.

Своим мнением он поделился в интервью "Телеграф".

"Вокруг ковида очень много мифов, некорректной информации, искажений… Учитывая их количество, возникает логичное желание – искать кому выгодно", - сказал он.

По его словам, пандемия сыграла на руку компаниям, занимающимся онлайн-торговлей и онлайн-коммуникациями. Пять крупнейших корпораций из этой отрасли, утверждает Амелин, увеличили свою прибыль на триллионы долларов.

"Этого бы не было, не случись ковид и принесенные им проблемы для мировой экономики", - говорит он.

В плюсе оказались также фармкомпании, производители масок и санитайзеров

В глобальном плане, выиграли страны, которые ввели жесткие карантинные меры.

"Фактически приблизились к легализации диктатуры граждан. Людей стали больше контролировать – перемещения, коммуникации, контакты", - сказал Амелин, отметив, что, хоть желание отслеживать распространение коронавируса понятно, происходит прямое нарушения прав и свобод людей.

"Обычные люди получили меньше свобод, меньше доходов. При этом в разы больше стала пропасть между богатыми и бедными", - говорит Амелин.

Больше о рисках, которые ожидают Украину, и о способах их преодоления читайте в материале "Телеграф": Мифы про коронавирус, реинтеграция Донбасса и риски для Украины: интервью с Анатолием Амелиным.