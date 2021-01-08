Будьте осторожны! Синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных в Украине

В Украине на выходных ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. Однако в ночь на субботу в некоторых областях возможны дожди и мокрый снег.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадки ожидаются на юго-востоке страны и в Днепропетровской и Черкасской областях.

"Кто окажется в это время на дороге, посещая рождественские дома, будьте осторожны", - написала она.

9 и 10 января температура опустится днем до около 0 градусов, а ночью и вовсе до -1...-5 градусов.

В столице существенных осадков не ожидают. Температура днем будет около ноля, а ночью стоит ждать легкие мороз.

Об опасности жителей страны предупредил также украинский Гидрометцентр.

Согласно его данным, на Западе Украины стоит ждать гололеда. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях прогнозируют существенные осадки - дождь и мокрый снег.

Также жителей ряда областей на Юге, Востоке и в Центре Украины предупредили об опасности налипания мокрого снега.

Кроме того, в горах в Ивано-Франковской и Закарпатской областях будет наблюдаться высокая опасность схождения лавин.

Как сообщалось ранее, в Украине с 8 января ужесточили меры по предотвращению распространения инфекции COVID-19.

В связи с этим, в супермаркетах страны перестали продавать маски и контрацептивы.