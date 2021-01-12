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Какой праздник 12 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 12 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

12 января в православном церковном календаре - это день памяти святой Анисии Солунской. В народе ее также прозвали Желудочницей, так как в первых числах января обычно забивали свиней и готовили фаршированный желудок.

Анисия родилась в III веке в городе Солунии, Греция, в богатой христианской семье. После смерти родителей, девушка жила скромно и проводила свою жизнь в посте и молитве. Тогда, по приказу императора Максимиана, христиан преследовали, подвергали пыткам и казнили. Анисия, зная, что богатые не могут попасть в Небесное Царство, раздала все свои деньги нищим, сиротам и христианам. Однажды, по просьбе римского воина, Анисья отказалась идти на один из языческих праздников. Разъяренный непокорностью простой крестьянки, солдат достал меч и пронзил Анисью насквозь.

Что запрещено делать 12 января

  • Вязать, прясть или шить на Анисью - к несчастью.

  • На Анисью не солят пищу, иначе можно накликать на себя беду.

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Народные приметы 12 января

  • Если в этот день дует южный ветер, то лето будет теплым, а урожай богатым.

  • Если пошел снег, то лето будет дождливым.

  • Если на Анисью днем стоит ясная погода - будет потепление.

  • Если на Анисьин день зачирикали воробьи, то оттепель не за горами.

  • Люди, которые родились в День Анисии, 12 января, являются очень удачливыми.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшие дни украинцам стоит готовиться к серьезным похолоданиям.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.

Автор:

Телеграф
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