У главнокомандующего ВСУ Хомчака родилась дочь (фото)

В семье 53-летнего командующего ВСУ Руслана Хомчака и 29-летней главы Черниговской ОГА Анны Коваленко пополнение.

Как сообщила Коваленко у себя в Фейсбук, у них родилась дочь.

"Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы", - написала она.

Как сообщалось ранее, о свадьбе Хомчака и Коваленко стало известно 15 октября 2020 года.

Анна Коваленко является главой общественной организации "39 женская сотня Самообороны Майдана", а также была советником трех министров обороны и министра информационной политики.

В 2019 году прошла в Верховную Раду по спискам "Слуги народа", однако позже сложила полномочия после назначения на должность заместителя главы ОПУ.

С апреля 2020 года была заместителем министра развития общин и территорий, а в октябре была назначена на пост главы Черниговской ОГА.