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Тариф на распределение газа вырос: кому в Украине придется платить больше всех (инфографика)

Тариф на распределение газа вырос: кому в Украине придется платить больше всех (инфографика)
Обновлено 08:36 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В 2021 году в Украине изменились тарифы на газ для населения. Так, появилась инфографика цен по областях страны.

Об этом сообщили в инфографике "Газ Правда".

Как МВФ связанна с фиксированной ценой на газ в Украине

Так, согласно данным цена кубометра газа (с ПДВ) в 2021 году равна:

  • Винницкая область - ( 2.02 / 3.06 ),
  • Волынская область - ( 1.88 ),
  • Днепропетровская область - ( 1.12 / 1.40 / 0.61),
  • Донецкая область - ( 1.22 / 1.84 ),
  • Житомирская область - ( 2.02 / 2.10 ),
  • Закарпатская область - ( 2.22 ),
  • Запорожская область - ( 1.12 / 2.62 ),
  • Ивано-Франковская область - ( 2.29 / 2.84 ),
  • Киевская область - ( 0.37 / 1.74 ),
  • Кировоградская область - ( 1.92 ),
  • Луганская область - ( 1.86 ),
  • Львовская область - ( 2.02 / 1.37 / 2.82 ),
  • Николаевская область - ( 2.34 ),
  • Одесская область - ( 1.01 ),
  • Полтавская область - ( 2.32 / 2.94 / 0.47 / 2.06 ),
  • Ровенская область - ( 2.02 ),
  • Сумская область - ( 1.54 ),
  • Тернопольская область - ( 2.60 / 1.06 / 1.56 ),
  • Харьковская область - ( 0.42 / 2.28 ),
  • Херсонская область - ( 2.02 ),
  • Хмельницкая область - ( 1.99 / 1.31 ),
  • Черкасская область - ( 0.65 / 2.50 ),
  • Черновицкая область - ( 2.76 ),
  • Черниговская область - ( 1.94 ).

Стоит напомнить, что ранее исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк рассказал, как можно уменьшить сумму в платежке за тепло "вдвое и больше". 

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Все по теме:

Газ, Тарифы.

Автор:

Телеграф
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