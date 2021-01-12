Тариф на распределение газа вырос: кому в Украине придется платить больше всех (инфографика)

В 2021 году в Украине изменились тарифы на газ для населения. Так, появилась инфографика цен по областях страны.

Об этом сообщили в инфографике "Газ Правда".

Так, согласно данным цена кубометра газа (с ПДВ) в 2021 году равна:

Винницкая область - ( 2.02 / 3.06 ),

Волынская область - ( 1.88 ),

Днепропетровская область - ( 1.12 / 1.40 / 0.61),

Донецкая область - ( 1.22 / 1.84 ),

Житомирская область - ( 2.02 / 2.10 ),

Закарпатская область - ( 2.22 ),

Запорожская область - ( 1.12 / 2.62 ),

Ивано-Франковская область - ( 2.29 / 2.84 ),

Киевская область - ( 0.37 / 1.74 ),

Кировоградская область - ( 1.92 ),

Луганская область - ( 1.86 ),

Львовская область - ( 2.02 / 1.37 / 2.82 ),

Николаевская область - ( 2.34 ),

Одесская область - ( 1.01 ),

Полтавская область - ( 2.32 / 2.94 / 0.47 / 2.06 ),

Ровенская область - ( 2.02 ),

Сумская область - ( 1.54 ),

Тернопольская область - ( 2.60 / 1.06 / 1.56 ),

Харьковская область - ( 0.42 / 2.28 ),

Херсонская область - ( 2.02 ),

Хмельницкая область - ( 1.99 / 1.31 ),

Черкасская область - ( 0.65 / 2.50 ),

Черновицкая область - ( 2.76 ),

Черниговская область - ( 1.94 ).

Стоит напомнить, что ранее исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк рассказал, как можно уменьшить сумму в платежке за тепло "вдвое и больше".