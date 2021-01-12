Тариф на распределение газа вырос: кому в Украине придется платить больше всех (инфографика)

В 2021 году в Украине изменились тарифы на газ для населения. Так, появилась инфографика цен по областях страны.
Об этом сообщили в инфографике "Газ Правда".
Так, согласно данным цена кубометра газа (с ПДВ) в 2021 году равна:
- Винницкая область - ( 2.02 / 3.06 ),
- Волынская область - ( 1.88 ),
- Днепропетровская область - ( 1.12 / 1.40 / 0.61),
- Донецкая область - ( 1.22 / 1.84 ),
- Житомирская область - ( 2.02 / 2.10 ),
- Закарпатская область - ( 2.22 ),
- Запорожская область - ( 1.12 / 2.62 ),
- Ивано-Франковская область - ( 2.29 / 2.84 ),
- Киевская область - ( 0.37 / 1.74 ),
- Кировоградская область - ( 1.92 ),
- Луганская область - ( 1.86 ),
- Львовская область - ( 2.02 / 1.37 / 2.82 ),
- Николаевская область - ( 2.34 ),
- Одесская область - ( 1.01 ),
- Полтавская область - ( 2.32 / 2.94 / 0.47 / 2.06 ),
- Ровенская область - ( 2.02 ),
- Сумская область - ( 1.54 ),
- Тернопольская область - ( 2.60 / 1.06 / 1.56 ),
- Харьковская область - ( 0.42 / 2.28 ),
- Херсонская область - ( 2.02 ),
- Хмельницкая область - ( 1.99 / 1.31 ),
- Черкасская область - ( 0.65 / 2.50 ),
- Черновицкая область - ( 2.76 ),
- Черниговская область - ( 1.94 ).
Стоит напомнить, что ранее исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк рассказал, как можно уменьшить сумму в платежке за тепло "вдвое и больше".