Туристы подробно рассказали о ценах на отдых в Буковеле (видео)

В сети появилась подробная информация о ценах на питание и катание на ГК Буковель в Карпатах.

Об этом рассказали туристы в своем видео в YouTube.

Так, согласно предоставленным данным, покататься на лыжах или на сноуборде с 1 по 8 января стоило (в гривнах):

Категория А:

1 день - 560,

2 дня - 1060,

3 дня - 1510,

4 дня - 1900,

5 дней - 2240.

Категория Б:

1 день - 350,

2 дня - 670,

3 дня - 950,

4 дня - 1190,

5 дней - 1400.

Категория С:

1 день - 220,

2 дня - 420,

3 дня - 590,

4 дня - 750,

5 дней - 880.

Категория D1:

1 день - 250,

2 дня - 460,

3 дня - 680,

4 дня - 850,

5 дней - 1000.

Категория D2:

1 день - 170,

2 дня - 320,

3 дня - 460,

4 дня - 580,

5 дней - 680.

Во все остальные дни цена была такой (в гривнах):

Категория А:

1 день - 430,

2 дня - 820,

3 дня - 1160,

4 дня - 1660,

5 дней - 1720.

Категория Б:

1 день - 270,

2 дня - 510,

3 дня - 730,

4 дня - 920,

5 дней - 1080.

Категория С:

1 день - 170,

2 дня - 320,

3 дня - 460,

4 дня - 580,

5 дней - 680.

Категория D1:

1 день - 190,

2 дня - 360,

3 дня - 510,

4 дня - 650,

5 дней - 760.

Категория D2:

1 день - 130,

2 дня - 250,

3 дня - 350,

4 дня - 440,

5 дней - 520.

В свою очередь цены еду были таковы (в гривнах):

гарячие блюда от 185 до 1195,

гарниры от 75 до 135,

закуски от 28 до 295,

первые блюда по 165,

салаты от 215 до 265,

гриль от 185 до 475.

Стоит напомнить, что ранее украинцы рассказали о ценах на курорте Буковель во время празднико и поделились впечатлениями от сервиса.