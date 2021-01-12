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Туристы подробно рассказали о ценах на отдых в Буковеле (видео)

Туристы подробно рассказали о ценах на отдых в Буковеле (видео)
Обновлено 11:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В сети появилась подробная информация о ценах на питание и катание на ГК Буковель в Карпатах.

Об этом рассказали туристы в своем видео в YouTube.

Так, согласно предоставленным данным, покататься на лыжах или на сноуборде с 1 по 8 января стоило (в гривнах):

Категория А:

  • 1 день - 560,
  • 2 дня - 1060,
  • 3 дня - 1510,
  • 4 дня - 1900,
  • 5 дней - 2240.

Категория Б:

  • 1 день - 350,
  • 2 дня - 670,
  • 3 дня - 950,
  • 4 дня - 1190,
  • 5 дней - 1400.

Категория С:

  • 1 день - 220,
  • 2 дня - 420,
  • 3 дня - 590,
  • 4 дня - 750,
  • 5 дней - 880.

Категория D1:

  • 1 день - 250,
  • 2 дня - 460,
  • 3 дня - 680,
  • 4 дня - 850,
  • 5 дней - 1000.

Категория D2:

  • 1 день - 170,
  • 2 дня - 320,
  • 3 дня - 460,
  • 4 дня - 580,
  • 5 дней - 680.

Во все остальные дни цена была такой (в гривнах):

Категория А:

  • 1 день - 430,
  • 2 дня - 820,
  • 3 дня - 1160,
  • 4 дня - 1660,
  • 5 дней - 1720.

Категория Б:

  • 1 день - 270,
  • 2 дня - 510,
  • 3 дня - 730,
  • 4 дня - 920,
  • 5 дней - 1080.

Категория С:

  • 1 день - 170,
  • 2 дня - 320,
  • 3 дня - 460,
  • 4 дня - 580,
  • 5 дней - 680.

Категория D1:

  • 1 день - 190,
  • 2 дня - 360,
  • 3 дня - 510,
  • 4 дня - 650,
  • 5 дней - 760.

Категория D2:

  • 1 день - 130,
  • 2 дня - 250,
  • 3 дня - 350,
  • 4 дня - 440,
  • 5 дней - 520.

Отдых в Буковеле – меню с ценами в корчме Filvarok обсуждают в сети

В свою очередь цены еду были таковы (в гривнах):

  • гарячие блюда от 185 до 1195,
  • гарниры от 75 до 135,
  • закуски от 28 до 295,
  • первые блюда по 165,
  • салаты от 215 до 265,
  • гриль от 185 до 475.

Стоит напомнить, что ранее украинцы рассказали о ценах на курорте Буковель во время празднико и поделились впечатлениями от сервиса.

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Все по теме:

Туризм, Цены, Буковель.

Автор:

Телеграф
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