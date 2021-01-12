В Украине подсчитали, как первые дни локдауна ударили по кафе и ресторанам

Выручка кафе и ресторанов в Украине в первые три дня январского локдауна, который ввели с 8 по 24 января, снизилась в среднем на 25% по сравнению с январем прошлого года.

Об этом говорится в соответствующем исследовании.

Так, самая сильная просадка выручки наблюдается у ресторанов - 58% и баров - 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, кафе и кальянные потеряли 40% и 39% выручки соответственно. Пекарни - 37%, пиццерии - 23%, фастфуд - 14%, кондитерские - 16%, а кофейни - 12% от прошлогодних продаж.

А вот кафе и заведения, которые и в прошлом году ориентировались только на доставку, в зимний локдаун выросли на 5%. А бизнес суши-баров и вовсе показал рост на 25%.

Как сообщал "Телеграф", в эффективность январского локдауна в Украине не верят даже врачи, причем настолько, что не скрывают сарказма. Так, главный врач львовской клиники Тарас Жиравецкий высмеял локдаун, упомянув про работу "Эпицентра" и очереди из отдыхающих в Буковели.