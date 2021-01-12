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Самолет Медведчука возвращается с Мальдив: оттуда же в Москву летит борт с топ-чиновником Путина

Самолет Медведчука возвращается с Мальдив: оттуда же в Москву летит борт с топ-чиновником Путина
17:41 Сегодня Телеграф Фото: ZIK

Самолет, которым пользуется глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, был обнаружен возвращающимся с Мальдив. 

Об этом написал в Фейсбук журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач. 

"Самолет, которым пользуется Медведчук, возвращается с Мальдив", - написал он, обнародовав данные о перемещении самолета с сервиса FlightRadar. 

В комментариях к записи, блогер Александр Барабошко поделился скриншотом из телеграм-каналов, на котором запечатлен маршрут самолета, используемого исполнительным директором нефтегазовой компании "Роснефть" Игорем Сечиным. Этот самолет тоже возвращался с Мальдивских островов. 

Как сообщалось ранее, главу Конституционного суда Александра Тупицкого заметили отдыхающим в Дубае (ОАЭ). Согласно данным КСУ, он потратил на отдых 242 тысячи гривен

Однако член "Харьковского антикоррупционного центра" Владимир Рысенко высказал мнение, что эта информация не соответствует действительности.

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Все по теме:

Мальдивы, Игорь Сечин, Виктор Медведчук.

Автор:

Телеграф
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