Отчет КСУ о стоимости отдыха Тупицкого в Дубае вызвал вопросы

В Украине усомнились в подлинности трат на отдых с семьей отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого.

Свое мнение на этот счет высказал адвокат, член "Харьковского антикоррупционного центра" Владимир Рысенко в Facebook.

"Никому в КСУ не приходит в голову, что это средства налогоплательщиков, 95% которых такую сумму не зарабатывают и в год. И так демонстративно кичиться этим в бедной стране как-то, гм, неуместно", - сказал он, изложив свои умозаключения по тратам Тупицкого, отметив, что налогоплательщики имеют право знать, куда идут их налоги.

При этом Рысенко подчеркивает, что туристический ваучер, в котором указаны суммы, потраченные на отдых, распечатано в первый банковский день после скандала - 11 января 2021 года.

"То есть его не было на руках у Тупицкого ни в момент приобретения тура, ни при пересечении границы, ни при поселении в отель", - заверил адвокат.

Кроме того, Рысенко задается вопросом, что мешало Тупицкому жить на соседней вилле, а счет предоставить по отдыху на вилле более бюджетного варианта.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что еще один судья КСУ решил покинуть Украину.