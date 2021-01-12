Большинство уже переболело: врач объяснил снижение заболеваемости коронавирусом в Украине

Согласно официальной статистике, в Украине наблюдается снижение числа новых случаев COVID-19. Помимо того, в сравнении с декабрем 2020 года, снизилось и количество госпитализаций.

Главный врач одной из клиник во Львове Тарас Жиравецкий объяснил ТСН почему это происходит.

"Просто уже действительно большая часть украинцев переболела, то есть уже повторных заражений меньше", - сказал он.

По его словам, изначально предполагалось, что пик заболеваемости будет в конце января, однако создается впечатление, что он пришелся на средину и конец декабря.

Врач высказал мнение, что ежедневное число новых случаев инфицирования будет снижаться в течение нескольких следующих месяцев.

Как сообщалось ранее, Жиравецкий предположил, что к весне 2022 года пандемия закончится.