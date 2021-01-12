В Украине снова протестуют из-за тарифов: Шмыгаль подключил СБУ

Премьер министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Службе безопасности Украины и Антимонопольному комитету относительно протестов против повышения тарифов на газоснабжение.

Как сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники, об этом Шмыгаль заявил во время встречи с нардепами.

По информации издания, премьер предположил, что причиной возникновения протестных акций послужило не только повышение цены на газоснабжение, но и "политические манипуляции".

Тем временем, в сети появилось сообщение, что жительницу Днепропетровской области оштрафовали на 34 тысячи гривен за "нарушения правил карантина". Она участвовала в "тарифном протесте" в Никополе и якобы является его организатором.

Как сообщалось ранее, митинги против повышения тарифов на газоснабжение прошли в ряде регионов страны, в частности, 12 января люди протестовали в городе Виноградов на Закарпатье.