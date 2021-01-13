Шанс сбежать от локдауна: украинцы обсуждают новую идею Зеленского

Во время встречи с новоизбранным президентом Молдовы Майей Санду 12 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о желании построить мост через реку Днестр, между Украиной и Молдовой.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Труха Харьков. Там также поделились видео с заявлением Зеленского.

По его словам, у него есть амбиция провести автомагистраль, которая объеденит Киев и Кишинев, и сократит путешествие между столицами до 5 часов.

В свою очередь это предложение не могло остаться без реакции обычных украинцев.

Так, данная идея ошеломила некоторых украинцев, другие же шутили о том, рабочие какой национальности будут строить этот мост.

"Они развязку нормально не трассе не могут построить, а тут целый мост", - так высказался о данном предложении Зеленского пользователь сети Александр.

Другие украинцы отметили абсурдность такой идеи в данный момент.

Стоит напомнить, что ранее эксперт рассказал, как действия Зеленского связаны с ростом общественного возмущения.