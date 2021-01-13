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Украина может продлить локдаун: что говорят в Минздраве

Украина может продлить локдаун: что говорят в Минздраве
Обновлено 08:20 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступает за продление локдауна в Украине после 24 января. 

Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

"Я настаиваю на этом. Я, мои советники, ведущие эпидемиологи нашей страны настаивают на продлении этого карантина", - заявил он.

По словам главы Минздрава для продления жесткого карантина существует несколько причин: в первую очередь из-за новогодних праздников, которые сопровождались массовыми празднованиями и поездками к родственникам.

Кроме того, на январь приходится сезонный рост количества больных гриппом. А грипп, так же, как и COVID-19, можно предотвратить, сокращая контакты между людьми.

"Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа больных COVID-19. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему", - считает Степанов.

Раньше надо было думать: Степанов ответил по поводу запрета продажи носков во время локдауна

Напомним, в Украине в период с 8 по 24 января действует жесткий карантин. О том, что разрешено, а что под запретом в этот период - в материале "Телеграфа".

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Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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