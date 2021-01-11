Раньше надо было думать: Степанов ответил по поводу запрета продажи носков во время локдауна

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у украинцев было достаточно времени, чтобы купить носки, запрет на покупку которых во время локдауна, введенного в Украине с 8 по 24 января, ранее высмеяли в сети.

Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 11 января.

По его словам, у украинцев был месяц для того, чтобы пополнить запасы носков, батареек и других непродовольственных товаров, ведь постановление о введении жесткого карантина приняли еще 9 декабря.

"То есть мы заранее, за месяц рассказали и показали, что будет возможно в стране, а что - невозможно. Достаточно четко рассказали, - конкретизировал он. - И я считаю, что эти 16 дней, которые мы отвели на этот карантин, можно было к ним подготовиться. Что такое подготовиться? Точно было возможно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужна человеку в настоящее время".

Министр добавил, что даже если кто-то не успел купить носки и футболки, то может сделать это онлайн.

Как сообщал "Телеграф", в эффективность январского локдауна в Украине не верят даже врачи, причем настолько, что не скрывают сарказма. Так, главный врач львовской клиники Тарас Жиравецкий высмеял локдаун, упомянув про работу "Эпицентра" и очереди из отдыхающих в Буковели.